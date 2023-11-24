Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli!
Çanakkale'de yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'nin duyurusuna göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergâhlarında sefer yapılamayacak.
Diğer hatlardaki seferler ise, tarifelerdeki saatlere göre gerçekleştirilecek.
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