Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 13:42

Güncelleme: 24.11.2023 - 13:42

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'nin duyurusuna göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergâhlarında sefer yapılamayacak.

Diğer hatlardaki seferler ise, tarifelerdeki saatlere göre gerçekleştirilecek.