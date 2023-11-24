Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli!

Çanakkale'de yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 13:42
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli!
Abone Ol google-news

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'nin duyurusuna göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergâhlarında sefer yapılamayacak.

Diğer hatlardaki seferler ise, tarifelerdeki saatlere göre gerçekleştirilecek.


Adalar Bozcaada çanakkale Fırtına Gestaş Gökçeada Geyikli Sefer

İlgili Haberler

Meteoroloji’den Muğla için fırtına uyarısı

Meteoroloji’den Muğla için fırtına uyarısı
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
Meteoroloji açıkladı: 24 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

Meteoroloji açıkladı: 24 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

En Çok Okunan Haberler