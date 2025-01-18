Meteoroloji'den Karadeniz'e fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu-Samsun arasında gün boyu etkili olması beklenen fırtına için uyarıda bulundu. Akşam saatlerinde fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Karadeniz'e fırtına uyarısı
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İHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 13:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahmin Merkezi, Orta Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Kastamonu ile Samsun arasındaki kıyı şeridinde batı ve kuzeybatı yönlerinden esmesi beklenen rüzgarın, 6-8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde olacağı belirtildi.

MGM açıklamasında, “Orta Karadeniz’de rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli şekilde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #meteoroloji #meteoroloji genel müdürlüğü #hava durumu

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