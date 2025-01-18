Meteoroloji'den Karadeniz'e fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu-Samsun arasında gün boyu etkili olması beklenen fırtına için uyarıda bulundu. Akşam saatlerinde fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahmin Merkezi, Orta Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Kastamonu ile Samsun arasındaki kıyı şeridinde batı ve kuzeybatı yönlerinden esmesi beklenen rüzgarın, 6-8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde olacağı belirtildi.
MGM açıklamasında, “Orta Karadeniz’de rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli şekilde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #meteoroloji #meteoroloji genel müdürlüğü #hava durumu
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