Meteoroloji tarih verdi: Orta Karadeniz'de fırtına etkili olacak!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Karadeniz'in orta kesimlerinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarih verdi: Orta Karadeniz'de fırtına etkili olacak!
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AA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 12:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.


Etiketler: #Fırtına #meteoroloji #kastamonu #Sinop

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