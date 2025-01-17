Meteoroloji tarih verdi: Orta Karadeniz'de fırtına etkili olacak!
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Karadeniz'in orta kesimlerinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Etiketler: #Fırtına #meteoroloji #kastamonu #Sinop
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