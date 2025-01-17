Meteoroloji tarih verdi: Orta Karadeniz'de fırtına etkili olacak!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 12:58

Güncelleme: 17.01.2025 - 12:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.