Meteoroloji'den kırmızı kodlu uyarı: Şiddetli yağış 36 saat sürecek
Meteoroloji 27 Haziran hava durumu raporuna göre yurt genelinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor. Şiddetli yağışın süresinin 36 saati geçeceği bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Muş çevreleri ile Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.
6 İL KIRMIZI KODLA UYARILDI
Meteoroloji'nin uyarı bölümünde, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop kırmızı kodla; Sakarya, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat sarı kodla; İstanbul, Ankara, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Sivas ve Ordu ise sarı kodla uyarıldı.
Uyarıda, "Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı" ifadeleri kullanıldı.
MARMARA
Pazartesi öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
BALIKESİR 17°C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
EDİRNE 18°C, 32°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 19°C, 28°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 17°C, 28°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Pazartesi öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 11°C, 23°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Pazartesi öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 32°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu
HATAY 21°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 23°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pazartesi öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli, Çankırı çevrelerinden çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
ANKARA 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 13°C, 23°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 19°C
Çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 24°C
Çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 11°C, 20°C
Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 18°C, 24°C
Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tokat çevrelerinde kuvvetli; Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
AMASYA 13°C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
ÇORUM 12°C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN 18°C, 25°C
Çok bulutlu, batı ilçeleri çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 23°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Pazartesi sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 19°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 19°C
Pazartesi sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
VAN 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 20°C, 32°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 21°C, 33°C
Az bulutlu
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