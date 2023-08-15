Hava sıcaklığı 44 dereceyi buldu... Kahramanmaraş'ta taş üzerinde yumurta pişirdi!
Kahramanmaraş’ta aşırı sıcakların etkisini göstermek isteyen bir yurttaş, güneş altına bıraktığı taşın üzerinde yumurta pişirdi.
Türkiye genelinde etkili olan çöl sıcakları Kahramanmaraş’ta gün boyu hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 44 derecelerde seyrettiği şehirde, hissedilen sıcaklık ise çok daha fazla oldu.
Sıcak havanın etkisini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmak isteyen Mehmet Dökme adlı yurttaş da iki saat önce güneşin altına bıraktığı taşın üzerine yumurta pişirdi.
Kısa sürede pişen yumurta hava sıcaklığının etkisini gözler önüne serdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum'
- Emekli iktidara geri adım attırıyor
- 'Kafam attı, sinirlendim...'
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- Tartışmalı 'kule' yok paraya satıldı!
- Kocatepe Camisi'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
- Bir tekel saldırısı daha!
- İBB'yi işaret etti, 'Kararını ver' dedi
- Peker'den imalı paylaşım
- Deniz Seki, ameliyatını pişmanlıkla anlattı: Keşke...