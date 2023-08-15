Hava sıcaklığı 44 dereceyi buldu... Kahramanmaraş'ta taş üzerinde yumurta pişirdi!

Kahramanmaraş’ta aşırı sıcakların etkisini göstermek isteyen bir yurttaş, güneş altına bıraktığı taşın üzerinde yumurta pişirdi.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 17:59
Hava sıcaklığı 44 dereceyi buldu... Kahramanmaraş'ta taş üzerinde yumurta pişirdi!
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Türkiye genelinde etkili olan çöl sıcakları Kahramanmaraş’ta gün boyu hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 44 derecelerde seyrettiği şehirde, hissedilen sıcaklık ise çok daha fazla oldu.

Sıcak havanın etkisini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmak isteyen Mehmet Dökme adlı yurttaş da iki saat önce güneşin altına bıraktığı taşın üzerine yumurta pişirdi.

Kısa sürede pişen yumurta hava sıcaklığının etkisini gözler önüne serdi.


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