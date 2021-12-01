Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklık düşüyor, kar geliyor!

01 Aralık 2021 Çarşamba, 09:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-100 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DERECE DÜŞÜYOR

Ülkenin genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Güney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

SELE DİKKAT!

Beklenen yağışların Hatay'ın kuzeyi ve kıyı kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar (15-40 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji, rüzgara karşı da yurttaşları uyardı. Akşam saatlerine kadar Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-75 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.