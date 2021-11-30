Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Türkiye'ye ağır hasarlar veren fırtına ile ilgili açıklamalarda bulundu
Dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına birçok yapıya zarar verdi ve 6 yurttaşın yaşamını yitirmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalışan Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, fırtınaya ve kış ayının nasıl geçeceğine dair Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.
Birçok kurumun ve özellikle meteoroloji yetkililerinin önceden uyardığı fırtına, dün sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Türkiye'de pek çok bölgeyi etkisi altına alan fırtına nedeni ile İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak'ta 6 yurttaş yaşamını yitirdi, birçok yapı da zarar gördü.
Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, fırtınanın ne zaman biteceğine dair açıklamalarda bulundu.
''DOĞU AKDENİZ'DE ETKİLİ OLACAK''
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalışan Yusuf Ziya Yavuz, yapılan son değerlendirmelere göre fırtınanın batı bölgelerinde etkisinin biteceğini ancak İç Anadolu'da, Akdeniz'in iç kesimlerinde, Batı ve Orta Karadeniz'de ise rüzgarın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini beklediklerini söyledi. Yavuz, çarşamba günü de Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgarın etkili olacağını ifade etti.
Önümüzdeki senelerde de fırtına olaylarının yaşanacağına dikkat çeken Yavuz, ''Belli periyodlarla devam edebilecek bir hadise. Yağışlı ve sıcak bir kış geçecek gibi gözüküyor. Uyarıları yaptığımız tarihlerde vatandaşlarımızın tedbirlerini almaları gerekiyor. Kapılarımızı, pencerelerimizi kapatmamız lazım. Çatıların altına arabalarımızı park etmememiz gerekiyor. Kuvvetli lodos fırtınası olduğundan dolayı soba yakan vatandaşlarımızın zehirlenmelere karşı tedbirli olmalarını öneriyoruz'' diye belirtti.
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