Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar daha da artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı verilere göre, tüm dünyada etkisini gösteren sıcak hava dalgası bu hafta da devam edecek. Yarından itibaren birçok şehirde hava sıcaklıkları artacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 10:20
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar daha da artacak!
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun sıcaklar etkisini gösteriyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hafta sonu İstanbul’da 30 derece dolaylarında seyreden sıcaklık yeni haftada birkaç derece daha artacak. Karadeniz’in doğusu hariç hiçbir bölgede önemli bir yağış gözlenmeyecek.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat'ın kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.


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