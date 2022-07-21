Meteoroloji'den Marmara için yüksek sıcaklık uyarısı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 09:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA'NIN BATISI İÇİN YÜKSEK SICAKLIK UYARISI

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin batısı için de yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, halen Marmara Bölgesi genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak hafta başına kadar bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın batısında Hayrabolu, Malkara, Muratlı) mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.