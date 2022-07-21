Meteoroloji'den Marmara için yüksek sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de gök gürültülü yağmur beklenirken Akdeniz ve Marmara'nın batısında yüksek sıcaklıklar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA'NIN BATISI İÇİN YÜKSEK SICAKLIK UYARISI
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin batısı için de yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, halen Marmara Bölgesi genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak hafta başına kadar bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın batısında Hayrabolu, Malkara, Muratlı) mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Video Haberler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
En Çok Okunan Haberler
-
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- Anketlerde kaçıncı parti olduklarını açıkladı
- MHP'ye büyük şok!
- Düzce'de korkutan deprem
- Canlı yayında ekonomi atışması
- Sedat Peker'in seçim planını açıkladı
- 'Burası Acun City mi?'
- Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
- Uçakta hedef aldı, cenazede elini sıktı
- Memur maaş zamları için harekete geçildi