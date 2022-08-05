Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

05 Ağustos 2022 Cuma, 13:28

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Van’ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde batı ve güneybatıdan kuvvetli 30-50 km/saat, pazar günü ise etkisini arttırarak bölge genelinde 40-60 km/saat hızlarda esmesi beklendiği belirtildi.

Açıklamada; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.