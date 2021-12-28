Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre, Kıyı Ege, Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Çanakkale, Antalya, Isparta ve Karaman çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Çanakkale, Antalya, Isparta ve Karaman çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan uyarı şöyle:
Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 4°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI -2°C, 5°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KONYA 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 0°C, 8°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM -1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM -14°C, 2°C
Az bulutlu
KARS -17°C, -3°C
Az bulutlu
MALATYA -6°C, 5°C
Az bulutlu
VAN -11°C, 3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -5°C, 9°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 9°C
Az bulutlu
SİİRT -2°C, 9°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 11°C
Az bulutlu
Video Haberler
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
En Çok Okunan Haberler
- 3. dozda yan etkiler belli oldu
- Dolarda gözler yeni tedbir paketine çevrildi
- BDDK'den 5 kişi hakkında suç duyurusu
- Soylu, Erdoğan'ın fotoğrafına ne diyecek?
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Soylu, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Bir market zincirinden daha indirim
- 'Ne olduğuna bakmadan alıyorlar'
- Akşener'den İBB'ye 'terör teftişi' açıklaması