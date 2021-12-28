Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

28 Aralık 2021 Salı, 07:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Çanakkale, Antalya, Isparta ve Karaman çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan uyarı şöyle:

Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 4°C, 11°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 5°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

KONYA 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 8°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM -1°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -14°C, 2°C

Az bulutlu

KARS -17°C, -3°C

Az bulutlu

MALATYA -6°C, 5°C

Az bulutlu

VAN -11°C, 3°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C, 9°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 9°C

Az bulutlu

SİİRT -2°C, 9°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 11°C

Az bulutlu