Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Bolu, Düzce, Karabük çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Van’ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerini ile Van'ın kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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