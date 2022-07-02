Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı!

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 08:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Bolu, Düzce, Karabük çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Van’ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerini ile Van'ın kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık