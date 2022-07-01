Meteoroloji, AFAD ve Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat!

01 Temmuz 2022 Cuma, 13:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yağışların; Çankırı çevreleri ile, Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

AFAD tarafından sosyal medyadan paylaştığı uyarıda, "Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın ve Mersin'in kuzeyi, Bolu’nun ve Sivas'ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.