Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’nin Güney kesimleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İHA
15 Kasım 2022 Salı, 17:40
Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından oluşması muhtemel riskler olarak ani sel-su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar belirtilirken, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı. 

Meteoroloji'nin açıklamasında, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri’nin güney ilçelerinde (Yahyalı, Yeşilhisar, Develi) beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. 



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