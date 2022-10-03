Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış ve fırtına' uyarısı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 13:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan tahmine göre, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey ve batı, Yozgat'ın doğu, Giresun'un iç ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Yarın sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 kilometre/saat), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.