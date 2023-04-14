Meteoroloji'den Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 12:36
Meteoroloji'den Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bu bölgelerde yaşayanların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


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