Meteoroloji'den Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Bu bölgelerde yaşayanların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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