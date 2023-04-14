Meteoroloji'den Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 12:36

Güncelleme: 14.04.2023 - 12:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bu bölgelerde yaşayanların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.