Meteoroloji'den Doğu Anadolu için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı şehirler için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın Batman, Siirt, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevreleri ile Muş ve Bingöl'ün güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Van, Hakkari, Bitlis ve Ağrı'nın yüksek kesimleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli yağış, yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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