Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), bölgenin batısında ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un batı kesimlerinde ) ise yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 16, 2023
Kuzeybatı Kesimlerde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!@AFADBaskanlik @edirne_valiligi @tekirdaggovtr @valikirklareli @CanakkaleGovTr @TC_Balikesir @TC_istanbul @IzmirValiligi @ManisaValiligi @AydinValiligi @kocaelivaliligi @BursaValiligi @yalovavaliligi pic.twitter.com/mmb3LaLTe7
Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
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