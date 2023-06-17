Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

AA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 11:50
Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yarın akşam saatlerine kadar sürecek.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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