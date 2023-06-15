Trabzon’da sağanak etkili oldu: Hoparlörden anonslar yapıldı
Trabzon’da etkili olan sağanak nedeniyle Manahoz Deresi’nin su seviyesi yükseldi. Hoparlörden dereden uzak durun anonsları yapıldı.
Trabzon'da gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sürmene ilçesinde Manahoz Deresi’nin debisi yükseldi, suyun rengi yeşilden kahverengiye döndü.
İlçedeki hidroelektrik santrallerine ait hoparlörden siren eşliğinde dereden uzak durulması gerektiği anonsu yapıldı.
Sürmene-Köprübaşı karayolu Ormanseven mevkisinde de heyelan meydana geldi. Yüksekten kopan kaya ve toprak kütleleri nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Ekiplerin iş makineleriyle çalışması sonucu kapanan yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
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