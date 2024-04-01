Meteoroloji'den Marmara ve Ege için toz taşınımı uyarısı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:02

Güncelleme: 01.04.2024 - 13:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dair uyarılarda bulundu.