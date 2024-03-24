Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı: İstanbul için 'fırtına' alarmı!

Yayınlanma: 24.03.2024 - 17:24

Güncelleme: 24.03.2024 - 17:26

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

METEOROLOJİ'DEN DE UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

Açıklamada ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.