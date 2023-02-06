Meteoroloji’den Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege Bölgesi'ndeki tüm illerde etkili olan fırtınanın bugün ve yarın da devam edeceğini bildirerek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:06
Meteoroloji’den Ege için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Ege Bölgesi'ndeki iller için sarı kodlu uyarıda bulundu. 

Yapılan açıklamaya göre; Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli'de bugün (Pazartesi) etkili olan rüzgârın etkisini arttırarak kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esecek. Fırtınanın, yarın (Salı) gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edildi. Uyarıda, "Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi 

Kurum, İç Ege'de kar yağışının etkili olacağını da bildirdi.


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