Meteoroloji’den Ege için fırtına uyarısı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:06

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 15:51

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Ege Bölgesi'ndeki iller için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre; Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli'de bugün (Pazartesi) etkili olan rüzgârın etkisini arttırarak kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esecek. Fırtınanın, yarın (Salı) gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edildi. Uyarıda, "Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi

Kurum, İç Ege'de kar yağışının etkili olacağını da bildirdi.