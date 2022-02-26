Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Adıyaman dışında), Hatay, Çankırı, Sivas, Yozgat, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞLAR GENELLİKLE SAĞANAK
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ RİSKİ
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK BATIDA ARTIYOR DOĞUDA AZALIYOR
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:
ANKARA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu.
İSTANBUL: 11, Parçalı bulutlu.
İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu.
KOCAELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu.
MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu.
ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu.
ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu.
HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 7, Parçalı bulutlu.
KAYSERİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu.
KONYA: 9, Parçalı bulutlu.
KASTAMONU: 6, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.
SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.
TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
RİZE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
TOKAT: 10, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.
ERZURUM: 2, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı.
HAKKARİ: 5, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı.
VAN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı.
DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.
GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu.
MARDİN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.
ŞANLIURFA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Her şey 2000’ler sonrası Kırmızı-Turuncu darbelerle başladı..
- Saraycının Saray Öyküsü
- S&P, Rusya'nın kredi notunu düşürdü
- ABD'nin Zelenski'ye tahliye teklifinde bulunduğu iddiası
- Doğalgazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü
- Zelenski, AB'ye böyle veda etti!
- Pervin Ersoy'dan 'şemsiye taşıtma' açıklaması
- Akaryakıtın ardından her şeyin fiyatı artacak!
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Ukrayna Büyükelçiliği: Kiev'de aktif çatışma yaşanıyor