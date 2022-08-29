Meteoroloji'den 17 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji, 29 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre 5 gün boyunca İstanbul dahil 17 ilde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 37°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Düzce'nin güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Peker, yeni video yayımladı
- Birinci parti değişti, Millet İttifakı fark attı!
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı
- 7 isim için harekete geçildi
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu
- Hanifi Zengin hakkında yeni gelişme