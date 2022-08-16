Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı! İşte güncel hava durumu...
Meteoroloji'den 16 Ağustos hava durumuna ilişkin rapor yayımlandı. Bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sıcaklık, 2 ila 4 derece artacak diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 30°C
Az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 35°C
Az bulutlu
İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 17°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 32°C
Az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklenmiyor.
BOLU 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
ÇORUM 16°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
KARS 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
MALATYA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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