Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı! İşte güncel hava durumu...

16 Ağustos 2022 Salı, 08:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 30°C

Az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 35°C

Az bulutlu

İZMİR 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 34°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 32°C

Az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklenmiyor.

BOLU 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü

ÇORUM 16°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KARS 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık