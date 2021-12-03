Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Lodos geliyor!
Geçen günlerde etkisini gösteren can ve mal kaybına neden olan lodos geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahmini raporlarına göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
SICAKLIK ARTACAK
Kuzey, iç ve Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
FIRTINA GELİYOR
Kuzey ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
SAĞANAĞA DİKKAT!
Meteoroloji, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları dikkatli ve tedbirli olunmasına ilişkin uyarıda bulundu.
LODOS GERİ GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son tahminler göre, rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
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