Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmini raporlarına göre, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sise karşı yurttaşların dikkatli olması gerektiği uyarısı yapılırken ulaşımda aksamalar olabileceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI NORMAL SEVİYEYE ULAŞIYOR
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SİSE DİKKAT!
Meteoroloji, iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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