Meteoroloji'den kritik uyarı: Buzlanma ve don geliyor
Meteoroloji 12. Bölge Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde düşük sıcaklıkların etkisini sürdürmesiyle birlikte don ve buzlanma yaşanacağı öngörülüyor. Bölgede yer yer pus ile sis de hakim olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
SICAKLIK DÜŞÜYOR
Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don, yer yer pus ile sis görülecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars ve Erzurum'da 3, Tunceli'de sıfır, Ardahan'da 1, Iğdır'da 2, Erzincan'da 3 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 16, Erzincan'da 13, Ağrı ve Iğdır'da 11, Erzurum'da 8, Kars'ta 7, Ardahan'da 6 derece olacağı tahmin ediliyor.
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