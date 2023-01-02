Meteoroloji'den son dakika 'sarı kodlu' uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın dört ilçesi için sarı uyarıda bulundu.

İHA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 12:28
Meteoroloji'den son dakika 'sarı kodlu' uyarı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Bursa'nın Mustafakemalpaşa, Büyük Orhan, Mudanya ve Karacabey ilçelerinde bugün 18.00'dan başlayıp Perşembe günü saat 11.00'a kadar süreceği tahmin edilen yoğun sis uyarısında bulundu.

Söz konusu uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

Gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” 



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