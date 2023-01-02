Meteoroloji'den son dakika 'sarı kodlu' uyarı!

02 Ocak 2023 Pazartesi, 12:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Bursa'nın Mustafakemalpaşa, Büyük Orhan, Mudanya ve Karacabey ilçelerinde bugün 18.00'dan başlayıp Perşembe günü saat 11.00'a kadar süreceği tahmin edilen yoğun sis uyarısında bulundu.

Söz konusu uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

“Gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”



