Meteoroloji'den Trakya için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Trakya bölgesi için sağanak uyarısı yapıldı.

DHA
Yayınlanma: 16.04.2023 - 17:02
Meteoroloji'den Trakya için 'sağanak' uyarısı
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Trakya bölgesi için sağanak uyarısında bulunuldu.

Söz konusu açıklamada, "Yapılan on değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 3 saatlik periyota gök gürültülü sağanak yağışların, Tekirdağ (Malkara, Hayrabolu, Muratlı Sarköy) ve Edirne'nin güneyi (İpsala, Keşan, Enez, Uzunköprü, Meriç) ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


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