Meteoroloji uyardı: Sağanak ve sise dikkat!
Meteoroloji'nin yayımladığı günlük rapora göre, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGARA DİKKAT!
Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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