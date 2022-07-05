Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Diğer yandan Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli poyraz etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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