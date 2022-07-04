Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 07:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 17°C, 32°C

Az bulutlu

EDİRNE 16°C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 22°C, 38°C

Az bulutlu

İZMİR 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 28°C

Az bulutlu

MUĞLA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 32°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 12°C, 27°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 29°C

Az bulutlu

KONYA 14°C, 28°C

Az bulutlu

YOZGAT 8°C, 22°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 26°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 9°C, 26°C

Az bulutlu

SİNOP 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 26°C

Az bulutlu

ÇORUM 10°C, 24°C

Az bulutlu

SAMSUN 17°C, 25°C

Az bulutlu

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 32°C

Az bulutlu

VAN 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık