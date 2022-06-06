Meteoroloji'den yağmur ve dolu uyarısı
Meteoroloji 6 Haziran raporunu yayımlandı. Meteoroloji yurt geneli için yağmur, toz taşınımı ve sel baskınlarına karşı uyarısında bulund
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya Kesimi, Batı Akdeniz, (Eskişehir ve Sivas hariç) İç Anadolu ile Pazartesi öğle saatlerinden sonra (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Göller Yöresi, (Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ve Hakkâri çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ilk saatleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Trakya Kesimi öğle saatlerinden sonra (Bursa ve Bilecik hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazartesi )öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BALIKESİR 17°C, 32°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 19°C, 29°C
Pazartesi sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 19°C, 27°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 30°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 19°C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 17°C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Pazartesi öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 32°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 14°C, 30°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 23°C, 28°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Pazartesi öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRŞEHİR 16°C, 30°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 18°C, 28°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Pazartesi öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 25°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 13°C, 30°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 29°C
Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE 12°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORDU 19°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 17°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Pazartesi öğle saatlerinden sonra Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 8°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 35°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 21°C, 34°C
Az bulutlu
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