Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun kar yağışına karşı uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz'de beklenen yağışların Salı sabah (yarın) saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar yağışı şeklinde ve 20 santim üzerinde olacağı bildirildi.
Tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına dikkat çekildi.
Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle;
“Batı Karadeniz'de beklenen yağışların 18.01.2022 Salı sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar yağışı (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışının 19.01.2022 akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”
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