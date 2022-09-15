Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. Bazı bölgelerde 40 dereceleri görecek olan hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji hava tahmin raporundan edinilen bilgilere göre, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Trakya, Kıyı Ege, İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu illeri başta olmak üzere yurdun genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, 18 Eylül Pazar günü Marmara Bölgesi'nde de 'sağanak yağış' ve 'gök gürültülü sağanak yağış' bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, uzmanlar, hasta, yaşlı ve çocukları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Uzmanlar,12.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor. Öte yandan, uzmanlarca, dışarıya çıkarken gözlük, şapka ve güneş kremi kullanımının önemine de dikkat çekiliyor.
16 Eylül Cuma günü yurt genelinde hava sıcaklıkları
17 Eylül Cumartesi günü yurt genelinde hava sıcaklıkları
18 Eylül Pazar günü yurt genelinde hava sıcaklıkları
19 Eylül Pazartesi yurt genelinde hava sıcaklıkları
20 Eylül Salı günü yurt genelinde hava sıcaklıkları
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