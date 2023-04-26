Meteoroloji'nin ardından valilikten İstanbul'a sağanak yağış uyarısı!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:29

Güncelleme: 26.04.2023 - 18:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Antalya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Tekirdağ, Aydın, Burdur, Çanakkale, Isparta, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Yalova'ya sarı kodlu uyarıda bulundu.

VALİLİKTEN UYARI GELDİ

Kuvvetli yağış beklenildiği illerden İstanbul için valilikten de kritik bir uyarı geldi. Uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Bu gece saatlerinden itibaren bölgemizin doğusunda (İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

'FAALİYETLER KONUSUNDA DİKKATLİ OLUNMALIDIR'

Sarı kodlu uyarı olduğu hatırlatılan açıklamanın devamında, "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" denildi.

PERŞEMBE GECESİNE KADAR...

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.