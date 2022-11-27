Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Karabük’te kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı
Karabük’te hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Karabük’ün yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Keltepe Kayak Merkezi, Ahmetusta ve Sarıçiçek Yaylası ile Arıcak Köyü mevkiinde kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceyi bulan bölgelerde kar etkisini sürdürürken, bazı vatandaşlar arazi araçlarıyla karın keyfini çıkardı.
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