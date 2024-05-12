Metin Akpınar ve Erman Toroğlu'na yaş engeli! Görevleri sonlandırıldı

Fahri trafik müfettişlerinin yetki ve sorumluluklarında yapılan yeni düzenleme sonucu yaş sınırına takılan Metin Akpınar ve Erman Toroğlu'nun görevlerini sonlandırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 10:35
Metin Akpınar ve Erman Toroğlu'na yaş engeli! Görevleri sonlandırıldı
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Geçtiğimiz haftalarda fahri trafik müfettişlerinin park yeri cezası yazma hakları kaldırıldı ve yeni düzenlemeler uygulanmaya başlandı.

Uluslararası yol güvenliği uzmanı ve 10 yıllık fahri trafik müfettişi Tülay Korkmaz, 70 yaş sınırı getirilen fahri trafik müfettişliği hakkında Kanal D Ana Haber'e açıklamalarda bulundu. 

Korkmaz, “Biz para karşılığı değil gönüllü olarak gördüğümüz cezaları yazabiliyoruz. Devlet bu yetkiyi bize veriyor. Artık 70 yaş sınırı var ve yılda 2 defa eğitim şartı getirildi. Bu şartlara uymayanların müfettişlikleri iptal edilecek. Ayrıca, kasti işlemler de müfettişlikten men edilme sebebi olacak” şeklinde konuştu.

Korkmaz, futbol yorumcusu Erman Toroğlu ile ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın da 70 yaş kriterine takıldığı için müfettişliklerinin iptal edildiğini de belirtti.


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