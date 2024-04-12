Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan yeni açıklama: ‘Bu davanın kazananı benim’

Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda mahkemenin annesini de ortaya çıkaracağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:52
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan yeni açıklama: ‘Bu davanın kazananı benim’
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81 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden iki kızları olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanmıştı.

Geçen günlerde babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesini iptal ettirmek istediğini iddia ederek "Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemin iptalini isteyin Akpınarlar" sözleriyle tepki göstermişti. 

Duygu Nebioğlu yeni bir paylaşım yaparak "Mücadeleme tam gaz devam edeceğim. Bu davanın zaten kazananı benim, hatta öz annem. Kendi ortada olmasa da. Severek çıkmak istemedi, mahkeme onu da çıkartacak ortaya" ifadelerini kullandı.


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