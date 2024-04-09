Kızı olduğu ortaya çıkmıştı... Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar hakkında 'fakirlik belgesi' iddiası: 'Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin...'
Usta oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Nebioğlu, Akpınar'ın fakirlik belgesini iptal ettirmeye çalıştığını iddia etti.
Yeşilçam’ın usta isimlerinden Metin Akpınar’ın 1988'de dünyaya gelen Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşlerin hikâyesi gündemde kalmaya devam ediyor. Olay, Duygu Nebioğlu'nun açtığı "babalık davasıyla" ortaya çıkmıştı.
Nebioğlu'nun son paylaşımına göre Metin Akpınar, kızı Duygu‘nun fakirlik belgesini iptal ettirmek istedi. Duygu Nebioğlu, babasına sosyal medya hesabından seslendi. Nebioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemin iptalini isteyin Akpınarlar.''
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