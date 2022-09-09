Metin Ar isimli erkek boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Bartın'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Metin Ar isimli erkek boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu Ar'ın (33) Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkisindeki kaldırımda yürüdüğü sırada yanına giderek kendisiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Ar, yanında taşıdığı bıçakla eşini göğüs, boyun ve başından yaraladı.
Yerde kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan kadın, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ar, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olaya tanık olan yurttaşların darbettiği Metin Ar da aynı hastanede tedavi altına alındı.
Metin Ar’ın, boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Arzu Ar'ı öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla 8 aydır tutuklu kaldığı cezaevinden iki gün önce tahliye olduğu, öldürülen kadının da sabah saatlerinde 10 yaşındaki kızıyla Hendekyanı Caddesi'nde çalıştırdığı çay ocağına gittiği öğrenildi.
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