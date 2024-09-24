Metin Arolat'ın ölümünde ses getiren 'sarı serum' iddiası: Tehlike saçan akım için uzmanlar uyardı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 11:06

Güncelleme: 24.09.2024 - 11:07

Metin Arolat'ın ölümüyle ilgili gündem yaratan 'serum' iddiası, müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı.

1990'larda çıkış yaparak hem müzisyen hem de yönetmen olarak unutulmaz eserlere imza atan Arolat, 20 Eylül'de İstanbul Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne alırken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Arolat, Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen törenin ardından İzmir'deki aile kabristanına defnedildi.

KAAN ÖZTÜRK’TEN ‘SERUM’ İDDİASI

Ancak cenaze töreninde, Arolat'ın 20 yıllık sahne arkadaşı ünlü gitarist Kaan Öztürk'ün iddiası dikkatleri üzerine çekti.

Öztürk, Arolat’ın kalp krizi geçirmesinin hemen öncesinde evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici bir serum aldığını ve bu takviyenin kalp krizini tetiklemiş olabileceğini öne sürdü. Öztürk, Arolat’ın o gün kendini kötü hissettiğini belirterek, enerji vermesi amacıyla evde bir serum uygulandığını, bu serumun içeriği hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.

TEHLİKE SAÇIYOR

Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybetmesinden sonra yeniden gündeme gelen kokteyl serum çılgınlığı can alıyor.

Fiyatları 100 bin TL'ye kadar çıkan, kuaförlerde bile uygulanan kokteyl serumlar sağlık için tehlike saçıyor.

Sosyal medya ve internet fenomenlerinin etkisiyle sağlık kabinlerinde, evlerde ve güzellik salonlarında bile serum taktırmak moda haline geldi. "Atom", "Vitamin Kokteyli", "Gençleşme İksiri" gibi ifadelerle sunulan bu hastane dışı serum uygulamalarına başvuranların alerjik şok geçirme ve ölüm riski bulunuyor.

Evde ve güzellik salonlarında bile serum takma işlemleri başladı. İnternet ve sosyal medyadaki influencerlar bu çılgınlığın yayılmasında büyük rol oynuyor. Serumlar, sadece hemşirelerin gözetimindeki sağlık kabinlerinde değil, evlerde, yoga-pilates salonları, kuaförlerde bile uygulanabiliyor.

KONTROLDEN ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre pandemi sonrası hastanelerden korkan vatandaşların başvurduğu evde sağlık hizmetleri kontrolden çıkmış durumda. Ünlü doktorların da sosyal medyada paylaştığı serum kokteylleri, yeni bir sektör yarattı.

Eskiden hastanelerde ciddi hastalıklar için kullanılan serumlar, şimdi, estetik dünyasının tehlikeli oyuncağına dönüştü. Serumların fiyatları ise 5 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'ye kadar çıkıyor.

EVE SİPARİŞ BİLE VAR

Kişiler internetten yemek siparişi verir gibi vitaminlerini seçip kendi serumlarını hazırlıyor.

Evde serum hizmeti sunan birçok firmanın internet sitelerinde, "Hastanede sıra beklemeden, evde kısa sürede serum hizmetimizle tüm laboratuvar tetkiklerinizi tamamlıyoruz" ifadeleri dikkat çekiyor.

Ünlü doktorların ev ya da ofislerinde serum tedavisi alırken görüntü vermesi de bu akımın popülerliğini artırıyor. Bu tür paylaşımlar, evde serum uygulamalarını daha cazip hale getiriyor.

KEYFİ UYGULAMA OLMAZ

Uzmanlar, kontrolsüz serum kullanımının ciddi tehlikeler doğurabileceğini belirtiyor. Özellikle bilinçsiz vitamin ve mineral takviyeleri, kalıcı sağlık sorunlarına ve kalp krizi riskine yol açabiliyor. Evde serum hizmeti veren sağlık personelinin mutlaka hemşire veya doktor olması gerektiği vurgulanıyor.

FİYATLAR 100 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Serumların ticari hale gelmesi, durumu daha kötüleştiriyor. Ortalama 5 ile 8 bin TL'den başlayan serumlar, içindeki maddelere göre 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Ozon, PRP, glutatyon ve yara bakımı gibi serumlar en popüler olanlar arasında. Medyatik doktorların on binlerce liraya varan serum kürleri de revaçta.

Hemşire ve hatta doktorlar, 6 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen ücretlerle evlere gidip damar yolundan vitamin, glutatyon, ozon uygulaması yapıyor.