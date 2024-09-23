Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayan Gülşen sahnede fenalaştı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:39

Güncelleme: 23.09.2024 - 12:39

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 52 yaşında hayata veda etti. 20 Eylül akşamı İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı sırada aniden fenalaşarak yere yığılan Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dün, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Arolat'ı son yolculuğuna uğurlamak için sanat dünyasından birçok isim hazır bulundu.

Törene Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, Arolat'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı Gülşen, aynı akşam sahne aldığı bir mekanda duygusal anlar yaşadı.

Gazete Magazin'in haberine göre, Gülşen, sahnede Arolat’ın yönettiği "Bangır Bangır" şarkısını seslendirdiği sırada fenalaşarak sahneden inmek zorunda kaldı.

Arolat'ın vefatı üzerine Gülşen, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu:

"Biricik Metin’im. Tek kelime bulamıyorum biliyor musun? Varlığının güzelliğini de yokluğunun acısını da anlatacak... Canımın içi, ben perişanım ama sen iyi ol, huzur bul, kavuş sevdiceklerine. Nurlar içinde uyu biricik dostum. Seni sonsuza kadar seveceğim ve çok özleyeceğim."