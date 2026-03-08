Cumhuriyet Gazetesi Logo
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korkutan yangın: Hastalar tahliye edildi!

8.03.2026 08:10:00
Güncellenme:
İHA
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakımı ve ameliyathane bölmesinde sabah saatlerine doğru dumanlar yükseldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından, hastalar güvenli başka bir bloğa tahliye edildi. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 06:00 sıralarında, Sarıyer ilçesinde bulunan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi.

YOĞUN BAKIM VE AMELİYAT KISMINDA DUMANLA YÜKSELDİ

Henüz bilinmeyen bir sebeple hastanenin yoğun bakım ünitesinde ve ameliyathane bölümünde dumanlar yükseldi.

Yoğun dumanı gören bölgedeki yurttaşların ve hastanede çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından bölümde bulunan 11 hasta güvenli bloğa tahliye edildi.

Ekipler yoğun duman tahliyesi gerçekleştirerek yangını söndürdü. Gerçekleşen yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

