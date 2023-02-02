Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı!
Televizyoncu Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi.
Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.
Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı.
Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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