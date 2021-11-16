Metiner'den Barlas'a sert "CHP" yanıtı: "Karşısında bizi bulur"
Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ın CHP ile ilgili sözlerine sert yanıt verdi.
Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ın “Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir” sözlerine tepki gösterdi.
Metiner, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'taki "‘Mevcut rejim’ ne demek? CHP kapatılır mı?" başlıklı yazısında Mehmet Barlas'a yüklendi.
Barlas'ın tepki çeken sözlerini değerlendiren Metiner, "Kim ki CHP’yi kapatmayı aklının ucundan dahi geçirirse karşısında bizi bulur." ifadelerini kullandı.
Metiner'in yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Durdukları yer neresi olursa olsun kim ki bu iddiaları gündeme taşıyorsa bilesiniz ki onlar sadece Erdoğan’ın algısını bozmakla kalmıyorlar, daha fenası Türkiye’ye çok büyük kötülük etmiş oluyorlar.
Kim ki CHP’yi kapatmayı aklının ucundan dahi geçirirse karşısında bizi bulur. Kim ki suç olmadığı halde suç imal ederek birilerini tutuklamaya kalkışırsa karşısında hepimizi bulur. Bunların dillendirilmesini bile çok yanlış ve tehlikeli buluruz. ‘PKK ile ilişkilendirme’ lafı üzerinden ‘suç imal etme’ cinayetini hukuk sistemimize atfedenler, 'mevcut rejim' söylemi üzerinden de Erdoğan başkanlığındaki Türkiye’yi ‘diktatoryal’ göstermeyi amaçlayanlar zinhar iyi niyetli değillerdir, biline!”
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