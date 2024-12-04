Metrelerce savruldu! Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Yayınlanma: 04.12.2024 - 07:48

Güncelleme: 04.12.2024 - 07:50

R.D'nin kullandığı 01 AZK 278 plakalı hafif ticari araç, İstiklal Mahallesi Hulusi Alpan Caddesi'nde, E.A. idaresindeki 09 AOL 101 plakalı motosikletle çarpıştı.

Savrulan araç, park halindeki motosiklet ve minibüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.