Son Dakika... AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem! Naci Görür'den 'fay' değerlendirmesi
Son dakika haberi... AFAD, Aydın Germencik'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından söz konusu depreme ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın Germencik'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Buna göre deprem, 8.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2024-12-03
Saat:19:51:29 TSİ
Enlem:37.88278 N
Boylam:27.57667 E
Derinlik:8.99 km
Detay:https://t.co/pCmZfKe24X@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
NACİ GÖRÜR'DEN DEĞERLENDİRME
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:
"Aydın-Germencik’te 4,0 (AFAD) veya 3,9 (BÜ) deprem oldu. Deprem Büyük Menderes Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Kuşkusuz fay normal fay."
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